Botafogo aguarda por Carlos Germano A diretoria do Botafogo aguarda a resposta do goleiro Carlos Germano sobre a proposta de sua renovação contratual. O jogador era esperado ontem em General Severiano para treinar, mas não compareceu. De acordo com os dirigentes alvinegros, não haverá um aumento no valor do que foi proposto. ?Fizemos uma proposta e estamos aguardando um retorno do Carlos Germano. Temos nossos limites financeiros e queremos cumprir os compromissos assumidos", afirmou o supervisor de Futebol do Botafogo, Carlos Alberto Lancetta. ?Temos que viver a realidade. Não podemos ficar na ilusão de que teremos dinheiro no futuro."