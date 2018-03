Botafogo ainda acha a Ponte favorita A vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, neste domingo, deixou os jogadores do Botafogo mais aliviados, pois a equipe de Ribeirão Preto conseguiu reverter a vantagem do adversário na semifinal do Paulistão. Apesar disso, a maioria do elenco do Bota ainda prefere passar o favoritismo ao time de Campinas. "É melhor, assim vamos chegando de mansinho, de mansinho", explicou o lateral-esquerdo Jadilson. Mesmo com essa postura, o Botafogo promete não se intimidar na partida em Campinas. "Não chegamos aqui à toa e não podem nos subestimar", avisou Chris. "O final dessa partida é a prévia da próxima. A Ponte vai nos atacar e jogaremos nos contra-ataques, pois somos bons nisso", completou o jogador. O placar de 2 a 1 serviu como um desabafo para muitos atletas do Botafogo. "Futebol se ganha dentro de campo", disse o goleiro Doni, ainda invicto nos cinco jogos em que atuou como profissional. O atacante Leandro, que deu o passe para o zagueiro Augusto marcar o gol da vitória, preferiu elogiar o grupo. "Se tivermos mais vontade ainda e jogarmos com inteligência, sairemos com a vaga para a decisão", previu ele, que, ao lado de Robert, foi observado por dois representantes da Fiorentina, da Itália. O volante Douglas, autor do primeiro gol do jogo (o seu terceiro pelo clube), estava feliz com a vitória, mas lamentou muito a sua suspensão, que o impedirá de jogar em Campinas. "Seria importante eu jogar, mas confio no companheiro que me substituirá", afirmou. Chicão deverá ser o seu substituto. O zagueiro Augusto, o mais velho de um elenco formado por garotos (tem 29 anos), foi o único a admitir que o Botafogo pode ser considerado favorito. "O time demonstrou personalidade", justificou. Mas Augusto também foi cauteloso: "O adversário é perigoso, mas temos de aproveitar ao máximo esse momento." O técnico Lori Sandri saiu rápido do estádio. "Estou feliz", limitou-se a dizer. Para o zagueiro Rogério, independente do número de gols, o importante era mesmo reverter a vantagem adversária. Ele, no entanto, lamentou a suspensão do companheiro Douglas, que foi um dos melhores em campo neste jogo. ?Vamos perder em ofensividade, mas deveremos ganhar com a presença de Chicão na marcação", avaliou Rogério.