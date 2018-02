Botafogo ainda busca um camisa 10 O Botafogo quer contratar um camisa 10, mas esbarra na falta de verbas. O presidente Bebeto de Freitas pretende esperar pelo desfecho das negociações de outros clubes com Felipe, Roger e Edmundo para tentar reforçar o Alvinegro com pelo menos um deles. Enquanto não se decide sobre o camisa 10, o Botafogo trata de acertar com o camisa 9, Alex Alves, a renovação do contrato por mais um ano. O acordo deve ser concretizado até terça-feira, segundo declarou o procurador do atleta, Renato Caio. Já Almir deve seguir mesmo para o Cruzeiro.