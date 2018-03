Botafogo ainda em busca do time ideal Apesar da boa campanha no Campeonato Brasileiro, o técnico da equipe Paulo César Gusmão assegurou que ainda não encontrou a escalação ideal. O treinador destacou que nenhum atleta possui vaga assegurada no grupo, principalmente, porque vários jogadores estão no mesmo nível. "Talvez faça alguma mudança para o clássico contra o Vasco, no domingo, mas é para melhorar a produtividade do meu time", disse Gusmão. "Aquele jogador que estiver me agradando no treino vai ter a sua oportunidade. Estou indo para casa ver a fita gravada do treino." Gusmão fez algumas alterações no primeiro coletivo da semana realizado nesta quinta. Apesar de ter iniciado a movimentação com a mesma equipe que venceu o Corinthians, durante o treino o técnico testou Almir no lugar de Juca, no meio-de-campo, e Marcelinho na vaga de Caio, no ataque. Sobre o clássico de domingo, Gusmão foi prudente ao considerar que o confronto contra o Vasco não deve ter um placar com muitos gols. Mas, enfatizou que o Botafogo jogará no ataque, "até porque, o time que ficar na defesa acaba sofrendo gols e nem sempre tem poder para reagir".