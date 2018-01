Botafogo ainda espera completar grupo O elenco do Botafogo tem hoje 14 atletas, com contrato acertado para 2005. Outros oito jogadores, entre eles o meia Caio, vão ser procurados esta semana pela diretoria do clube para chegarem a um acordo. Dessa forma, o Botafogo chegaria a 22 atletas. O técnico Paulo Bonamigo quer ainda a contratação de cinco reforços e mais três jogadores da equipe de juníores. Fecharia assim o grupo com o número de 30. Durante o Campeonato Brasileiro de 2004, a equipe chegou a ter 40 atletas. Alguns acabaram simplesmente dispensados, outros tiveram o contrato encerrado em 31 de dezembro e não foram chamados para discutir a permanência no time. E um deles, o meia Valdo, encerrou a carreira.