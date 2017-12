Botafogo ainda luta por Leandrão A permanência do atacante Leandrão no Botafogo para a temporada 2004 ficou mais complicada. Nesta quinta-feira, o Corinthians anunciou o interesse na contratação do jogador e, inclusive, já aceitou o troca-troca proposto pelo Internacional-RS, clube dono dos direitos federativos do atleta. Os gaúchos querem o goleiro Doni e cederiam Leandrão em troca. O Botafogo, por sua vez, ainda tem prioridade para garantir o atacante no próximo ano. Para tanto, basta depositar R$ 200 mil na conta do Internacional até o fim deste mês. Caso contrário, perderá seu artilheiro na Série B do Campeonato Brasileiro, com 12 gols.