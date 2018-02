Botafogo ainda não acerta com a base A demora na renovação de contrato do atacante Caio, do zagueiro Scheidt e do volante Fernando põe em cheque a promessa da diretoria do Botafogo de primeiro manter a base do elenco para depois buscar reforços. A indefinição já atormenta os três jogadores, que estão abertos a propostas de outros clubes. Alheio ao assunto, os dirigentes correm atrás de novos jogadores. O atacante Leandrão, que não está nos planos do Internacional para 2005, deve ser a primeira contratação. Ele deixou boa impressão em General Severiano quando vestiu a camisa do clube na Segunda Divisão do Brasileiro. E o nome do meia Lúcio Flávio também ganha força no clube. Ele, porém, negou qualquer contato com a diretoria alvinegra. "Fico feliz com o interesse do Botafogo e queria trabalhar novamente com o técnico Paulo Bonamigo. Mas ainda é não é algo oficial", disse o jogador, que tem contrato com o São Caetano.