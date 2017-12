Botafogo ainda não desistiu de Leandrão O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ainda não desistiu de contar com o atacante Leandrão na próxima temporada. O jogador foi o artilheiro do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, e é um dos ídolos da torcida. Na sexta-feira, o atleta volta das férias no Sul e deve se reunir com Bebeto na segunda-feira. De acordo com Leandrão, existem propostas de clubes brasileiros e do exterior, mas deixou claro que o seu desejo é o de permanecer no Botafogo. "Se for para continuar no Brasil é melhor me firmar em um time do que ficar mudando toda hora", disse. VALDO - Nesta segunda-feira, o meia Valdo submeteu-se a uma cirurgia no antebraço esquerdo. Os médicos colocaram uma placa de aço com sete parafusos para ajudar na recuperação da contusão, sofrida durante um treinamento na fase final da Série B. Nesta terça-feira ele deve ter alta e vai ficar em repouso na sua casa, realizando fisioterapia.