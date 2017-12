Botafogo ainda não sabe se terá Alex Alves O atacante Alex Alves, do Botafogo, ainda não sabe se terá condições de enfrentar o Vasco, domingo, no clássico da rodada do Campeonato Carioca. Hoje, o jogador realizou um exame de ressonância magnética que constatou um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Ele vai fazer tratamento intensivo para tentar se recuperar da contusão a tempo de atuar na partida. "Ainda sinto um pouco de dor. Se o jogo fosse amanhã não teria como entrar em campo. Vamos aguardar para ver se melhoro mais", afirmou Alex Alves. O atleta, porém, garantiu que só vai jogar se estiver 100% fisicamente. "Sei que é um clássico e não quero ficar fora. Mas se estiver mal, posso agravar a contusão e desfalcar o Botafogo no restante da competição."