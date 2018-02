Botafogo ainda pensa em Leandro Amaral

O Botafogo fez uma proposta que considerou muito boa para ter Leandro Amaral em 2008. Enquanto aguarda a resposta do jogador, a diretoria do clube estuda a possibilidade de trazer de volta André Lima. "Estou de férias e curtindo minha família no Rio. A minha intenção é permanecer no Hertha Berlin, com quem tenho contrato até 2011. Uma volta ao futebol brasileiro não dependeria só de mim. Se for concretizada, que seja no Botafogo, tenho um carinho muito grande pelo clube", disse André Lima, em entrevista à Rádio Globo. Ele está na Alemanha há quatro meses, desde quando deixou o Botafogo. Pelo Alvinegro carioca, disputou 38 partidas e marcou 22 gols.