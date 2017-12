Botafogo ainda pensa em reforçar time A diretoria do Botafogo ainda não desistiu de reforçar o elenco para a temporada 2004. O Alvinegro busca um meia, já que o técnico Levir Culpi alegou que a equipe tem uma carência nesta posição. O presidente Bebeto de Freitas, no entanto, desmentiu que dois jogadores argentinos tenham sido oferecidos ao clube. "É claro que gostaríamos de reforçar o Botafogo. Mas o que está saindo na mídia é especulação", disse Bebeto. O mais provável é que o clube só invista em novos contratados para a disputa do Campeonato Brasileiro. O presidente do Alvinegro também estuda uma proposta para o clube mandar alguns jogos da competição nacional no estádio do Volta Redonda, que recentemente foi reformado.