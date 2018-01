Botafogo ainda procura um camisa 10 Enquanto aguarda ainda uma posição oficial do Lyon sobre a liberação do atacante Nilmar, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, continua à procura de reforços. Apesar de o Alvinegro liderar isoladamente o Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, o dirigente acha importante dar mais qualidade ao elenco para que o time siga firme na luta pelo título. "Fiz uma proposta ao Nilmar, mas outras questões também estão sendo tocadas. Espero ter alguma possibilidade concreta mais à frente", declarou Bebeto de Freitas, ciente de que o mercado não oferece muitas opções de um bom jogador para vestir a camisa 10. Jogo - O Botafogo enfrenta o vice-líder Juventude, sábado, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Nacional, e há um consenso entre os jogadores alvinegros: um empate não será considerado um bom resultado. Atuando em casa num campeonato de pontos corridos, dizem os atletas, somente a vitória interessa.