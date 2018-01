Botafogo ainda reclama da arbitragem O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, classificou como "ruinzinha" a arbitragem de Wagner Tardelli Azevedo na vitória do Fluminense sobre a equipe alvinegra, por 2 a 1, em Volta Redonda. De acordo com o dirigente, o juiz ignorou dois pênaltis a favor da equipe alvinegra e assinalou outra infração inexistente para o time do técnico Abel Braga. "Todos já falaram e repito: o árbitro Wagner Tardelli foi infeliz, aliás mais do que infeliz. Foi bem ruinzinha", declarou Bebeto de Freitas, descartando qualquer possibilidade de demitir o técnico Péricles Chamusca, que em dois jogos no comando da equipe acumulou duas derrotas. Retorno - O volante Túlio voltará ao Botafogo no jogo de sábado contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Ele acredita que a mini-temporada em Itu, no interior de São Paulo, a partir de quarta-feira, será importante para que o técnico Péricles Chamusca possa reorganizar o time e deixar para trás os problemas que os alvinegros vêm enfrentando com a seqüência de quatro derrotas na competição. "O time tem consciência de que está lutando em campo, mas a sorte parece não estar do nosso lado", disse Túlio.