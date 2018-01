Botafogo ainda sonha com semifinais O técnico Levir Culpi mudou o meio-de-campo do Botafogo para tentar a vitória sobre a Cabofriense, nesta quarta-feira à noite, a partir das 20h30, em Cabo Frio, pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro sofreu goleada por 5 a 0 do Fluminense no domingo e precisa vencer para continuar com chances de classificação à fase semifinal da competição. Carlos Alberto e o veterano Valdo, de 39 anos, vão substituir Túlio e Camacho. Na zaga, Sandro volta à equipe. Ele cumprira suspensão e agora entra na vaga de Alan, que foi mal no clássico da última rodada, quando levou um ?passeio" de Romário. Aliás, em dois fins de semana, atuando contra times grandes - Flamengo e Fluminense - o Alvinegro sofreu nove gols. O atacante Leandrão lamentou o fato de o Botafogo não depender das próprias forças para conseguir a classificação. ?Mas temos que fazer a nossa parte. Depois a gente pensa nos outros jogos. A tranquilidade é fundamental", disse o jogador. Levir espera uma melhor atuação na partida desta quarta-feira. No mínimo, que os jogadores apresentem a mesma disposição da goleada sobre o Volta Redonda, na rodada anterior ao clássico com o Fluminense. Ele sequer cogita uma derrota, mesmo com a sua declaração de que, eliminado do Carioca, o Botafogo teria mais tempo para treinar visando a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.