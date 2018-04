Botafogo ainda sonha com vaga na Libertadores

Um fiapo de esperança se renovou no Botafogo, quanto à possibilidade de classificação para a Taça Libertadores da América, depois da vitória por 3 a 2 sobre o Paraná, no sábado. Com 53 pontos, o Alvinegro ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro e pode chegar aos mesmos 59 do vice-líder Santos. A matemática diz que as chances não passam de 3%. "Temos que acreditar até o final e trabalhar forte. Faltam duas rodadas para o fim do Brasileiro e precisamos vencer os nossos compromissos em primeiro lugar, e depois torcer para os resultados dos adversários", disse o técnico Cuca. Um reforço para a arrancada da esperança poderá ser o atacante Jorge Henrique, que se recuperou de uma lesão na coxa e volta aos treinos esta semana. Com o recesso por conta dos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias, o atleta tem tempo para recuperar a forma física até a partida contra o São Paulo, dia 25, no Morumbi.