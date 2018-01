Botafogo: Alex Alves culpa o árbitro O atacante Alex Alves foi o encarregado da equipe para se manifestar sobre a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, após o empate por 2 a 2 com o Paulista, quarta-feira, no Maracanã. De acordo com Alex, o revés teve um responsável: o árbitro Clever Assunção Gonçalves. Ele citou um lance ocorrido no segundo tempo, em que a bola teria ultrapassado a linha de gol do Paulista, o que determinaria a vitória do Botafogo. O juiz mandou a jogada prosseguir. "O goleiro do Paulista, Rafael, disse no exame anti-doping que a bola realmente entrou", afirmou Alex Alves. No entanto, o atacante cometeu um engano. Rafael não foi sorteado para o exame. Outro assunto em destaque nesta quinta-feira no Botafogo foi a repercussão das declarações do goleiro Jefferson após a partida. Primeiro, ele admitiu ter falhado em um dos gols do Paulista. Depois, disse que a culpa foi do vento. Em seguida, acusou o atraso nos salários como responsável pela eliminação da equipe.