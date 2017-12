Botafogo: Alex Alves fica fora por 6 meses A boa fase parece estar cada vez mais distante de General Severiano (sede do Botafogo). Hoje, o atacante Alex Alves - artilheiro da equipe na temporada com 10 gols em oito partidas - foi submetido a artroscopia no joelho direito e ficará fora dos gramados por pelo menos seis meses. De acordo com o médico do Botafogo, Carlos Veiga, o atleta só terá condições de voltar a treinar com bola daqui a 5 meses. "Tivemos que reconstituir o ligamento cruzado anterior do joelho direito, porque estava rompido", contou, referindo-se à contusão sofrida por Alex Alves, durante o amistoso com o Volta Redonda, ocorrido há 18 dias. Durante o treino de hoje, o técnico Luiz Matter escalou no time titular o meia Camacho e o lateral-esquerdo Daniel. Com isso, Têti e Jorginho Paulista deverão ser barrados para o confronto com o Paysandu, domingo, em Caio Martins.