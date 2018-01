Botafogo aliviado por manter PC Gusmão Os dirigentes do Botafogo ficaram aliviados com a confirmação da permanência do técnico Paulo César Gusmão, que foi sondado pelo Palmeiras, na manhã desta quarta-feira, para substituir Candinho. Outra boa notícia para os torcedores foi a contratação do meia Diguinho, de 26 anos, que estava no Mogi Mirim. "Houve só uma sondagem. Eles queriam saber se eu teria o interesse de ir para o Palmeiras. Agradeci a lembrança, tenho grande carinho por eles, mas estou feliz aqui", explicou PC Gusmão. "Estou realizando um bom trabalho aqui e não tenho dúvidas de que o Botafogo vai render bem no Brasileiro." Agora, o Botafogo, que acertou nesta quarta-feira um contrato de patrocínio com uma companhia de gás, no valor de R$ 500 mil para o Brasileiro, vai tentar contratar o atacante Araújo, que está no futebol japonês. "É um bom jogador e toda grande equipe gostaria de tê-lo, principalmente pelo o que ele fez atuando no Goiás", disse PC Gusmão, ao comentar a possibilidade da contratação de Araújo.