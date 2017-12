Botafogo: Almir deve ganhar vaga de titular O meia Almir largou na frente na disputa de uma vaga no meio-de-campo do Botafogo, para o jogo com o Sport, deste sábado, em Recife. Aos poucos, o técnico Levir Culpi vem demonstrando que ele será o titular na partida válida pela quarta rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o veterano Valdo deve mesmo ficar como opção no banco de reservas. Apesar de estar bem melhor de fratura no braço esquerdo, chegando a utilizar a proteção apenas quando está atuando ou dormindo, Valdo ainda ressente de uma maior mobilidade em campo. E Levir não quer correr o risco de perder o jogador para as partidas subseqüentes - contra Marília e Palmeiras. Com Almir, o meio-de-campo ganha em velocidade, porém o bom toque de bola fica comprometido. Nas demais posições, Levir não fará modificações. A formação será a mesma que vem atuando no quadrangular final. Sem problemas com cartões ou contusões, com exceção de Valdo, o treinador comemora o fato de poder escalar os jogadores que considera titulares. "Isso é bom porque a equipe não perde em entrosamento. E neste momento isso é muito importante para obtermos a vaga." Mas Levir não exige do elenco uma vitória contra o Sport. Um empate já é considerado um bom resultado. Até porque, na rodada seguinte, o Botafogo enfrenta o Marília, no Caio Martins. Se vencer este jogo, a classificação deverá estar garantida, tornando o clássico com o Palmeiras apenas para cumprir tabela ou, quem sabe, a decisão do título da Série B. O goleiro Max, porém, acha que o time deve atuar de forma ofensiva contra os pernambucanos. "Está mais do que provado que jogar na defesa não dá certo. Temos que buscar a vitória", disse. Em um dos treinamentos ao longo da semana, Levir chegou a testar uma formação com três volantes, dando a entender que pode utilizar este esquema no decorrer do jogo com o Sport.