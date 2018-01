Botafogo: Almir já procura clube A exemplo do atacante Guilherme, o meia-atacante Almir não continuará no Botafogo em 2006. O jogador, que tem contrato com o clube até o fim de 2006, está triste com a falta de oportunidades nesta temporada e quer tentar a sorte em outro lugar. ?Eu acredito que o caminho do Almir é uma outra equipe. Ele quase não jogou como titular neste ano. Já tenho propostas e estou negociando?, declarou o empresário do jogador, Anselmo Paiva. Novidade ? O ex-jogador do Botafogo na década de 60 e 70 Carlos Roberto será apresentado amanhã, a partir das 11 horas, em General Severiano, como o novo treinador do clube para 2006.