Botafogo ameaça deixar Clube dos 13 O Botafogo ameaça ser o segundo clube a se desligar do Clube dos Treze. Depois do abandono do Vasco, o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, disse hoje que deve se decidir sobre o assunto na sexta-feira, e que a tendência é a do afastamento do Botafogo da entidade. "O Clube dos Treze não vê o interesse dos clubes cariocas, viras as costas para nós", reclamou Palmeiro. A intenção do dirigente pode esbarrar na opinião do presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo e também diretor do Ibope, Carlos Augusto Montenegro. Para ele, o clube deve discutir seus problemas na entidade representativa e participar com mais eficiência dos trabalhos do Clube dos Treze. Somente na sexta-feira será possível saber quem tem mais poder no Botafogo: alguns associados do Alvinegro dizem que o "ibope" de Palmeiro anda por baixo.