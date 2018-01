Botafogo anuncia a contratação do meia Montillo para 2017

A diretoria do Botafogo tentou, insistiu e dará à torcida um importante "presente de Natal" neste fim de ano. Nesta quinta-feira, a diretoria finalmente confirmou a contratação do meia Walter Montillo, que estava no futebol chinês e chega como grande reforço do clube para 2017, quando voltará a disputar a Libertadores.

Os detalhes do contrato e da negociação não foram divulgados pela diretoria, que utilizou as redes sociais para confirmar o acerto. Em sua página no Twitter, postou uma ilustração de uma camisa 10 com o nome do argentino e os dizeres: "Um feliz Natal antecipado à imensa torcida alvinegra!".

Pouco depois, o próprio Montillo, também através desta rede social, mandou seu primeiro recado como jogador botafoguense. "Muito obrigado, Botafogo, por confiar em mim. Vou dar o meu melhor. Tomara que seja um 2017 muito bom para todos nós", escreveu o argentino de 32 anos.

Esta não é a primeira vez que o Botafogo tenta o acerto com Montillo. No ano passado, a diretoria iniciou conversas com o meia, mas o Shandong Luneng, clube em que ele atuava, não aceitou a negociação. Na ocasião, o Flamengo também tentou o acerto, chegou mais próximo, mas também esbarrou nas exigências do clube.

Desta vez, no entanto, o Botafogo negociou diretamente com o jogador, que terminou seu contrato com o Shandong neste fim de ano e estava livre. O clube apresentou um projeto para Montillo, que convenceu o meia a assinar o contrato.

O Botafogo será o terceiro clube brasileiro defendido por Montillo. Ele já atuou pelo Santos, em 2013 e 2014, e pelo Cruzeiro, que defendeu entre 2010 e 2012 e onde viveu seu melhor momento no País. Revelado pelo San Lorenzo, acumula ainda passagens pelo Monarcas Morelia, do México, e a Universidad de Chile.

Montillo é o principal, mas não o único reforço botafoguense confirmado para a Libertadores do ano que vem. O clube alvinegro já anunciou os acertos com o goleiro Gatito Fernández, do Figueirense, o meia João Paulo, do Santa Cruz, e o atacante Roger, da Ponte Preta. O lateral Gilson, do América-MG, deve ser o próximo a chegar.