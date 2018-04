Botafogo anuncia acerto com atacante Herrera

Horas depois de apresentar o atacante uruguaio Sebastian ''El Loco'' Abreu, a diretoria do Botafogo confirmou o acerto com o argentino Herrera, que estava no Grêmio. O atacante chegará ao Rio de Janeiro na quinta-feira para assinar contrato de empréstimo por um ano.

O acordo com mais este reforço foi comemorado pelo vice de futebol, André Silva. "O Herrera era um jogador pretendido pelo clube desde o inicio de montagem do time e agora conseguimos concretizar a negociação. Estamos muito satisfeitos e o aguardando para a assinatura do contrato. Temos certeza que ele terá um ótimo rendimento no Botafogo e irá nos ajudar muito na temporada", afirmou o dirigente. O jogador ainda não tem data para ser apresentado.

Apesar do acerto, Herrera, de 26 anos, mantém contrato com o Grêmio até 2011. O argentino, que era objeto de interesse do Vasco, defenderá seu terceiro time brasileiro. Pelo time gaúcho, foi campeão estadual em 2006. E, no Corinthians, conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B em 2008.