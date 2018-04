Botafogo anuncia contratação de mais dois jogadores

O Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação de mais dois jogadores. No dia em que o elenco se reapresentou, a direção do clube de General Severiano anunciou o acerto com o meia Diguinho e o zagueiro Edson, que chegam ao time para disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em 2010. Antes deles, haviam sido contratados Marcelo Cordeiro, Somália e Renato.

Diguinho tem 21 anos e assinou contrato por três temporadas com o Botafogo. O jogador chamou a atenção da diretoria em 2009, quando defendeu o América, do Rio. Antes disso, o meio-campista defendeu o Flamengo, clube que o revelou para o futebol.

Já o zagueiro Edson tem 22 anos e estava no Figueirense. O reforço chegou ao Botafogo cedido por empréstimo até o final do ano. O jogador, que foi formado nas categorias de base do Figueirense, defendeu o Porto em 2008 e 2009.