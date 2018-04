Botafogo anuncia contratação do atacante Jóbson

A expectativa da diretoria botafoguense é inscrever Jobson na Copa Sul-Americana. Para isso, porém, o time de General Severiano terá que eliminar o Emelec, do Equador, em confronto pelas oitavas de final, que começará a ser disputado na quarta-feira com uma partida no Rio de Janeiro.

Jóbson, que tem 21 anos e começou a sua carreira no Brasiliense, chega ao Botafogo para disputar uma vaga no ataque com André Lima, Reinaldo e Victor Simões. Laio, Diego e Junior são as outras opções do técnico Estevam Soares para o setor ofensivo.