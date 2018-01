Botafogo anuncia duas contratações Além de pagar 35% dos salários atrasados, os dirigentes do Botafogo surpreenderam a torcida e anunciaram a contratação do lateral-direito Wilson e do atacante Artur, que atuavam no Vitória. Para conseguir o empréstimo, por um ano, do passe de Wilson, o Alvinegro cedeu, em troca, o volante Reidner. Já Artur alugou seu passe por 18 meses. Wilson tem 26 anos e já atuou pelo América do Rio e Paraná. O jogador chegou motivado para defender o novo clube e disse que a falta de bons atletas em sua posição serve de estímulo para se empenhar ainda mais, pois quer ser convocado para a seleção brasileira. Após atuar por oito anos em Portugal, onde jogou pelo Porto e Boavista, defender o Remo, além do Vitória, Artur disse que seu sonho de atuar por um grande clube brasileiro foi realizado. Ele afirmou que está ansioso para fazer sua estréia no Botafogo. O técnico Dé não escalou a equipe para o clássico contra o Vasco, pela nona rodada do returno do Campeonato Carioca, neste domingo. Vários atletas estão contundidos, mas a boa notícia para o treinador será o retorno do atacante Donizete, principal jogador da equipe. O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, informou que o juiz Samir Yarak, que beneficiou o Vasco na partida contra o Bangu, não apita mais jogos do clube. Para o dirigente, o pênalti inexistente marcado por Yarak foi "escandaloso". Ele lembrou que o Alvinegro está eliminado da competição "por perder vários pontos para times pequenos, o que não acontece com alguns clubes".