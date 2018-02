Botafogo anuncia mais reforços para a temporada 2008

A diretoria do Botafogo continua trabalhando a pleno vapor, tentando recompor o elenco para compensar dispensas e saídas de jogadores importantes. Depois da apresentação do zagueiro argentino Alexis Ferrero, Ricardo Rotenberg, colaborador da diretoria que negocia os novos contratos, confirmou nomes para a temporada 2008, que já vinham sendo cogitados e dependiam de pequenos acertos contratuais. São eles o zagueiro Édson, o volante Túlio Souza, o lateral-esquerdo Triguinho e o meia Zé Carlos, que deverão ser apresentados antes das festas de fim de ano. Rotenberg tem especial expectativa quanto a Édson, que vem do CRB, de Alagoas. "É um zagueiro novo e com boa estatura (1,88 m). Dois dias depois que fechamos com ele, o CRB recebeu oferta de um milhão de euros de um clube alemão. É a nossa aposta".