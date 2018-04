Botafogo anuncia mais um reforço A diretoria do Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Ricardinho, que estava no Sport. O atleta, de 26 anos, marcou dois gols na Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada. Porém, o dia não foi só de boas notícias no Alvinegro. Luís Cláudio, recém-contratado ao futebol português, torceu o tornozelo direito, na sexta-feira, e soube ontem que só voltará a treinar com bola daqui a um mês. A lista de atacantes contundidos no Botafogo nesta temporada é extensa. Alex Alves ainda se recupera de uma lesão no joelho direito, que o afastou dos gramados por quatro meses. O atleta voltou a treinar no início desta semana, mas ainda não sabe quando terá condições físicas para começar jogando. Contratado com status de estrela do Alvinegro, no ano de seu centenário, o artilheiro Luizão, autor de 9 gols neste Campeonato Brasileiro, foi submetido recentemente a duas artroscopias no joelho direito e não vai atuar mais em 2004.