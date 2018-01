Botafogo anuncia novidades no Engenhão e customizará arquibancadas

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira uma série de novidades para o Engenhão a partir do ano que vem. A principal delas é a customização do estádio com as cores e o símbolo do clube nas arquibancadas, algo que havia sido prometido pelo presidente Carlos Eduardo Pereira em sua campanha eleitoral.

"Estádio customizado e pacotes com preços populares. O objetivo é criar uma aproximação do estádio com o torcedor, agora nos sentiremos ainda mais em casa", declarou Carlos Eduardo Pereira. "O Botafogo tem camisa, tradição e torcida. Todos pré-requisitos que precisamos para vitórias."

A expectativa é que já no Campeonato Carioca o Engenhão esteja com cara nova, com as cores preta e branca e o símbolo botafoguense espalhado por arquibancadas, cadeiras e regiões próximas ao gramado. Tudo isso na volta do time principal alvinegro ao estádio, que ficou entregue este ano para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio.

Algumas outras novidades também foram reveladas, como, por exemplo, a retirada das cadeiras no setor norte para a criação de um setor mais popular no estádio. O pacote de sócios para o setor custa R$ 200 e dá direito a todos os jogos do clube na temporada 2017.

O setor leste inferior e sul serão unificados para a criação do setor sudeste e para assistir a todos os jogos do ano lá, o sócio desembolsará R$ 450. O setor oeste inferior terá plano de R$ 900, enquanto o sócio-torcedor do camarote central leste sairá por R$ 1.200.