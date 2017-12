Botafogo anuncia parceria amanhã O Botafogo anuncia nesta quarta-feira a parceria que, segundo o presidente Mauro Ney Palmeiro, vai tirar o clube do caos financeiro. O contrato prevê a criação de uma empresa para gerenciar o futebol do clube. Para o presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, a parceria é a mais vantajosa já realizada no Brasil. "Os clubes que saíram na frente alardeando que tinham o melhor contrato do mundo quebraram a cara. Nosso modelo é simples e não inventa nada", disse. De acordo com Montenegro, o patrimônio da empresa será o passe dos jogadores e o Botafogo não colocará nenhum de seus bens na parceria. O dirigente se reuniu nesta terça-feira com os atletas para explicar todos os detalhes e dar "uma satisfação", pois os salários estão atrasados por até oito meses.