Botafogo anuncia Renatinho e apresenta o atacante Leandro Carvalho

O início da noite de quarta-feira foi bastante movimentado no Botafogo. O clube alvinegro apresentou o atacante Leandro Carvalho como novo reforço para esta temporada e, horas depois, anunciou a contratação do meia Renatinho, também para compor o elenco ao longo de 2018.

Renatinho foi um dos destaques da campanha do Paraná na Série B, que recolocou o clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Autor de nove gols na competição, o meia assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada com o Botafogo, com opção de compra e preço já estipulados ao fim do período.

Leandro Carvalho também se destacou em 2017, com as camisas de Ceará e Paysandu, clubes pelos quais marcou sete gols em 41 partidas. Jogador que atua mais pelos lados do campo, ele celebrou a oportunidade em um time do tamanho do Botafogo e projetou brigar por espaço nesta temporada.

"Quero agradecer pela oportunidade de vestir a camisa do Botafogo, um clube muito grande e glorioso. É a oportunidade que eu tenho, que o Botafogo me deu e tenho que agarrá-la para mostrar para que eu vim. Espero que sejamos felizes daqui pra frente. Sou um cara que procura sempre dar o melhor dentro de campo, que me entrego muito e vou procurar correr o máximo possível para ajudar minha equipe. Muitas vezes saio de campo exausto e assim será o Leandro Carvalho no Botafogo", declarou.

Aos 22 anos, Leandro Carvalho mostrou talento desde cedo no futebol, mas teve a carreira atrasada por diversos casos de indisciplina. O próprio jogador admitiu os erros que cometeu no passado, mas garantiu estar maduro para deixá-los para trás e aproveitar as oportunidades no Botafogo.

"O que vivi foi errado, não tenho vergonha de falar sobre isso. Agora tenho minha filha, tenho uma nova cabeça. A página já foi virada, isso não ocorre mais e está no passado. Não tenho vergonha de tocar nesse assunto, mas agora estou focado nas coisas boas e no que posso fazer daqui pra frente", comentou.

O jogador também se mostrou animado pelas primeiras impressões que teve do grupo. "É um ambiente muito bom, diferente. É um clube grande e fui muito bem recebido por todos. Que eu possa retribuir todo esse carinho para a nossa torcida. Acompanhei o Botafogo em alguns jogos ano passado e vi que o grupo é de muita entrega e esperamos manter isso esse ano também."