Botafogo anuncia renovação com patrocinador master

O Botafogo divulgou nota em seu site oficial, na tarde deste sábado, para anunciar que renovou o seu contrato com a empresa Viton 44, que é o seu patrocinador master. O clube informou que selou acordo para seguir exibindo a marca Guaraviton no uniforme alvinegro até o final do próximo ano.

A nota, porém, não especificou valores e não revelou o formato do contrato. "Detalhes como a propriedade do uniforme desejada (espaço a ser usado na camisa) e o valor final do patrocínio ainda serão acertados", disse o Botafogo ao fim do curtíssimo comunicado deste sábado.

O clube anunciou a renovação do contrato com o seu patrocinador master um dia após o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) homologar o retorno do clube alvinegro ao Ato Trabalhista, o que significa dizer que agora o time poderá ter receitas desbloqueadas para saldar dívidas, incluindo a do Refis, cuja quarta parcela tem de ser quitada até o próximo dia 30.

O presidente recém-eleito do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, condicionava a decisão do TRT à elaboração do orçamento do clube para a próxima temporada, principalmente do Departamento de Futebol. O clube luta para saldar dívidas que chegam a R$ 750 milhões e o time sofreu recentemente um revés no Campeonato Brasileiro ao ser rebaixado para a Série B. Agora confirmada no Botafogo, a Viton 44 também fechou parcerias com Fluminense e Flamengo.