Botafogo anuncia técnico Levir Culpi O presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, informou que o técnico Levir Culpi acertou com o clube, nesta quinta-feira pela manhã. O contrato tem duração de um ano e a apresentação do novo treinador alvinegro será realizada na sede do time, em General Severiano, na sexta-feira, em Botafogo, zona sul. "A principal função de Levir será a de reestruturar a equipe e isso tem tudo a ver com o seu perfil", disse Freitas, durante a reapresentação dos jogadores. "Mas, para que o novo técnico consiga realizar o seu trabalho, tenho a ciência de que precisarei dar as condições e a estrutura necessárias fora do gramado." Além do novo técnico, Freitas informou ainda que em 2003 o Botafogo voltará a treinar em General Severiano. O estádio de Caio Martins, atualmente usado para os treinamentos, ficará reservado para a disputa dos jogos do time. Levir Culpi foi jogador do Botafogo em 1973 e desde que se tornou treinador, em 1986, jamais treinou uma equipe carioca. Durante o Campeonato Brasileiro trabalhou no Palmeiras e tentou, sem sucesso, manter o time na Primeira Divisão.