Botafogo aposta em Herrera para ganhar do Friburguense

Na estreia do Botafogo no Estadual do Rio de Janeiro, ele marcou um na vitória de 3 a 2 sobre o Macaé, em Campos. Espera repetir a dose. O técnico Estevam Soares é só elogios a Herrera, contratado ao Grêmio por um ano.

"Nestas duas semanas que trabalhei com o Herrera, ele me surpreendeu de uma forma que nunca vi. Marquei alguns atacantes de qualidade quando eu era zagueiro, durante 21 anos, mas eu nunca tinha visto um com tanta volúpia dentro do campo", disse o treinador, em entrevista ao SporTV.

"Ele briga nos treinamentos, tromba, derruba, mas tem qualidade técnica. Achei que ele só jogava dentro da área, mas não. Ele pode se dar bem com o Abreu, que pode jogar mais enfiado", relatou Estevam.

O atacante uruguaio Sebastian "El Loco" Abreu já está regularizado, mas não vai a campo nesta quinta. Será poupado para o clássico contra o Vasco, no domingo, no Engenhão. "Abreu chegou um pouco abaixo da forma física em relação aos demais", explicou Estevam. "O Loco foi a grande contratação desta temporada e o jogador mexeu com a torcida. Temos nos surpreendido com ele, um jogador de equipe e muito interessado no conjunto", enalteceu.