Botafogo aposta na força da torcida A diretoria do Botafogo colocou nesta quarta-feira 37 mil ingressos à venda para o jogo contra o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Paulista da Série A1. Embora a quantidade seja menor que a capacidade total do estádio - cerca de 60 mil espectadores - os dirigentes esperam ver a casa cheia no jogo, que está sendo encarado como uma final de campeonato. A diretoria promete tomar cuidados especiais para evitar os tumultos como os ocorridos no clássico entre São Paulo 3 x 0 Palmeiras, realizado em São José do Rio Preto. Na ocasião houve um derrame de ingressos falsos, causando inúmeros transtornos nas bilheterias do Teixeirão. O preço da arquibancada é de R$ 5. Dos 37 mil ingressos colocados à venda, 25 mil serão para a arquibancada, 4 mil para aposentados e estudantes, 4 mil para mulheres, 2 mil para as cadeiras cativas e 2 mil para as numeradas. Se a venda antecipada for boa, a diretoria do Botafogo pode pedir uma carga extra de ingressos (mais sete mil), que totalizariam 45 mil torcedores no estádio Santa Cruz. "Os torcedores precisam apoiar o time, porque precisamos da vitória para continuar brigando pela classificação. A equipe do Corinthians é forte, mas nós jogamos em casa e temos que vencer", diz o presidente Ricardo Ribeiro, que aguarda com grande expectativa a partida. O discurso entre os jogadores e a comissão técnica é o mesmo. "Este jogo é uma final de campeonato para nós, é a partida do ano. Temos que vencer", afirma o zagueiro Bell, que também pede a presença da torcida tricolor. Por sinal, ele é um dos que retornam ao time para este jogo. O técnico Lori Sandri terá pelo menos quatro mudanças: Cris e Luciano Ratinho cumprem suspensão; Renatinho retorna ao banco de reservas, já que o titular Gustavo está liberado após cumprir susp ensão e Anderson Silva cede a vaga na zaga para o titular Rogério, recuperado de contusão. Bell é outro que pode voltar à defesa, mas todas as mudanças serão confirmadas somente após o coletivo-apronto desta quinta-feira. Com 20 pontos ganhos - mesmo número do Corinthians - o Botafogo ocupa a sétima colocação. Os ingressos estarão à venda até domingo, dia da partida.