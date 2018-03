Botafogo aposta na torcida em Minas Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conta com a presença do torcedor na partida deste sábado contra o América-MG, às 16h, no Estádio Municipal de Juiz de Fora (MG), para conquistar mais uma vitória. O Alvinegro foi obrigado a atuar fora do Caio Martins por causa de uma punição aplicada pela Justiça Desportiva, em decorrência da atitude de um torcedor no jogo entre a equipe carioca e o Remo: ele lançou um foguete no gramado. Pelo que se viu no treino desta sexta-feira, os jogadores e a comissão técnica do Botafogo podem ficar tranqüilos. O coletivo foi acompanhado por cerca de 70 torcedores e todo o elenco foi muito assediado. Além disso, cerca de 20 mil ingressos, dos 27 mil disponíveis, já tinham sido vendidos. O técnico Levir Culpi fez questão de agradecer a boa recepção da delegação na cidade. "O Botafogo vai retribuir o carinho oferecendo um bom espetáculo e tenho certeza que teremos um estádio lotado", disse o treinador, elogiando logo em seguida o adversário. "O América-MG tem muita tradição, bons jogadores e vai fazer de tudo para nos vencer." Levir não decidiu se vai improvisar o lateral-direito Rodrigo Fernandes ou o meia Camacho na lateral-esquerda. O titular Daniel está machucado. A tendência é a de que ele opte pelo primeiro. A dupla de ataque, porém, está definida. Com Dill e Edvaldo vetados pelos médicos, Fábio e Leandrão continuam como titulares. Este último completou 20 anos nesta sexta-feira. "Minha família está no Rio e gostaria de vencer o jogo e depois ir para casa e comemorar com eles", contou o atacante. Já Fábio espera marcar mais uma vez e garantir sua vaga de titular. "Tenho de aproveitar a oportunidade," disse.