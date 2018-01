Botafogo aposta no atacante Hugo Depois de revelar o meia Almir em 2003, o Botafogo poderá apresentar mais um bom jogador na atual temporada. Trata-se do atacante Hugo, de 18 anos, destaque das categorias de base do clube. O atleta vive a expectativa de ser aproveitado pelo técnico Levir Culpi no time principal que vai disputar o Campeonato Carioca. Existe até a possibilidade de o treinador recuar Alex Alves para o meio-de-campo e, assim, escalar Hugo ao lado de Dill no ataque. "Seria maravilhoso poder atuar entre os titulares do Botafogo. O Levir já testou a formação com três atacantes e pode utilizá-la na competição", disse Hugo, torcendo para entrar já no domingo, na estréia contra o Olaria. Hugo participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e não teve férias. Ele acredita, porém, que tal fato vai facilitar seu trabalho. "É uma vantagem porque me deu ritmo de jogo. Esse diferencial será importante para que eu atue bem."