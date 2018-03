Botafogo aposta nos pontos fora de casa Após quatro rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, a única vitória do Botafogo aconteceu fora de casa. É por isso que as esperanças de um resultado positivo nesta sexta-feira contra o América-RN, às 20h30, no estádio Machadão, pode representar mais um triunfo do Alvinegro na competição. Quando atuou em Caio Martins, o time carioca apenas obteve dois empates. Para conseguir vencer o América, o técnico Levir Culpi deve realizar uma modificação no meio-de-campo. Com a intenção de torná-lo mais ofensivo, o treinador pode optar por Almir, enquanto Camacho ficaria no banco de reservas. A dúvida é que com Camacho no time, o meio fica mais organizado. Independente de quem for o titular, o outro jogador responsável pela armação do ataque será o veterano Valdo. E neste momento, em que o Botafogo precisa de toda a ajuda possível para vencer e melhorar sua posição na tabela, o atacante Leandrão vai desfalcar a equipe. Ele sofreu uma contusão no tornozelo direito e corre o risco de ficar cerca de um mês afastado do campo. No lugar dele, Levir escalou Edvaldo, destaque do América-RJ no último Campeonato Carioca. Ele foi o autor de um belo gol na vitória contra o Flamengo. Agora, o jogador ganha uma oportunidade no ataque ao lado de Dill. "Esta é a minha chance e tenho que aproveitá-la", disse o atleta, prevendo que não terá problemas de entrosamento com o companheiro.