Botafogo apresenta André Luiz e anuncia acerto com argentino

O Botafogo apresentou nesta sexta-feira o zagueiro André Luiz, ex-Cruzeiro. Ele chega formar dupla com o argentino Ferrero e já faz discurso para conquistar a torcida. "Tenho o perfil de jogador que gosta de vencer. Quando meu time perde não gosto de brincadeira", disse André, de 28 anos, que nunca trabalhou com o técnico Cuca. E a tarde de sexta-feira realmente foi movimentada em General Severiano. A diretoria alvinegra anunciou acerto com o jovem atacante argentino Escalada, de 21 anos. Ricardo Rotenberg, responsável pelas contratações do Botafogo, disse que o jogador chega por empréstimo de um ano, conseguido junto ao Boca Juniors, da Argentina. "A vontade do jogador foi determinante. Ele não teria espaço no ataque do Boca", apontou Rotenberg. A briga agora é por um goleiro e por mais um zagueiro. O Botafogo queria o goleiro Cuenca, do Arsenal (Argentina), mas o clube não o liberou e o alvo agora é o também argetino Tambolini, de 31 anos, do Colón.