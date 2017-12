Botafogo apresenta Celso Roth Longe de General Severiano, sede do Botafogo, os jogadores foram apresentados ao novo treinador: o gaúcho Celso Roth. Em Itu, cidade do interior de São Paulo onde a equipe treina até sexta-feira, o momento é de reflexão e de trabalho. Antes de comandar o primeiro coletivo, Celso Roth fez questão de levantar a auto-estima do elenco e aproveitou também o bate-papo, que durou cerca de 30 minutos, para dar seu recado. "Futebol é momento. Todos têm que agir, o grupo já provou no início da competição que tem qualidade", declarou Celso Roth, demitido do Flamengo recentemente, sob críticas de armar a equipe de forma defensiva. "É um orgulho trabalhar no Rio, pelo romantismo e pelo glamour. O futebol carioca vive um momento de transição, de crise, o que é normal". Sobre o empate por 3 a 3 com o Corinthians, Celso Roth destacou pontos positivos e negativos. "O time esteve inseguro no primeiro tempo, mas na etapa final cresceu de produção e poderia até ter conquistado uma vitória. Gosto de equipes com coragem".