Botafogo apresenta dois reforços No último dia de inscrição de atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Botafogo apresentou nesta sexta-feira dois reforços para o ataque: Caio e Fábio Reis, de 22 anos, ex-São Caetano. Caio chegou em General Severiano pedindo aos torcedores para que esquecessem seu passado no Flamengo e no Fluminense. Disse que é o "Caio do Botafogo", esperançoso em conquistar os alvinegros. "Estou feliz e quero fazer uma grande carreira no clube. Não vou chegar e prometer que vou fazer três gols e livrar o Alvinegro do rebaixamento. Prometo empenho e boa vontade para fazer o meu melhor", destacou Caio, que já teve também passagens por São Paulo e Internazionale de Milão, da Itália.