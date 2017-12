Botafogo apresenta elenco para mil torcedores em General Severiano O Botafogo aproveitou o sábado para apresentar os jogadores que vão defender o time na temporada 2016, na volta à elite do futebol nacional. Em evento realizado em General Severiano e acompanhado por cerca de mil torcedores, o goleiro Jefferson, ídolo e principal referência do time, pediu o apoio dos torcedores para superar as dificuldades, incluindo a indisponibilidade do Engenhão, que será um dos palcos da Olimpíada.