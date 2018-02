Botafogo apresenta Flávio, mas pode ficar sem Ricardinho Contratado a pedido do técnico Cuca, o lateral-direito Flávio, de 26 anos, disse que o Botafogo tem a obrigação de lutar por títulos nesta temporada, principalmente pelo bi do Campeonato Carioca. O jogador, que estava no Figueirense, foi apresentado nesta quarta-feira pela diretoria. "É uma grande responsabilidade vestir essa camisa", explicou o lateral. "O Botafogo é um clube de grande tradição. Quero entrar rapidamente em forma para mostrar o meu trabalho e brigar por uma posição entre os titulares." Numa rápida conversa, Flávio ficou sabendo como Cuca vai utilizá-lo no time. "Ele me contou que estava precisando de um lateral que tivesse características de marcação, que é o meu estilo. Não terei problemas para me adaptar." Problemas com Ricardinho O vice-presidente do Botafogo, Ricardo Rotenberg, explicou nesta quarta que o meia Ricardinho, que chegou a ser anunciado como novo reforço do Botafogo, pode não ser contratado por causa de uma lesão. Ex-Internacional, Ricardinho está há sete meses parado. "Ele sofreu uma intervenção no tendão de Aquiles. Vamos aguardar as avaliações médicas. Ele só permanecerá no Botafogo se estiver apto a iniciar os treinamentos", explicou Rotenberg.