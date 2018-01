Botafogo apresenta lateral-direito Ruy O Botafogo apresentou hoje o lateral-direito Ruy, ex-Guarani, como o novo reforço do clube para o Campeonato Estadual. O jogador desembarcou no Rio e seguiu direto para Nova Friburgo, na região serrana, onde o time realiza a pré-temporada de 2004. Ruy disse estar realizando um sonho por atuar em um clube do Rio e poder jogar no Maracanã. O atleta não escondeu sua felicidade por ter se transferido para o Alvinegro e afirmou que em uma semana recuperará sua condição física. "Venho à procura de um trabalho sério e isso o Botafogo mostrou no Campeonato Brasileiro do ano passado. E jogar no Rio era tudo o que precisava para ser mais conhecido", disse Ruy, que tem 25 anos e foi revelado no América-MG. "Não estou contundido e em uma semana estarei praticamente pronto para atuar."