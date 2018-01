Botafogo apresenta meia argentino O meia argentino Jorge Artigas, de 30 anos, vai ser apresentado nesta quinta-feira como o novo reforço do Botafogo para a temporada de 2006. Além dele, o zagueiro Felipe Saad, de 22 anos, também já acertou sua vinda para a equipe carioca. Artigas estava atuando no Tijuana, do México e, hoje, já falou como novo contratado do Botafogo. Destacou a alegria por poder atuar no futebol brasileiro, principalmente, porque estará jogando em um dos principais clubes do Rio. ?Estou muito contente por estar aqui. Sei que o Botafogo é um clube de muita tradição e um dos mais importantes do Rio?, disse Artigas, que pela primeira vez pode ser contratado por um clube brasileiro. ?E só por estar no Brasil a motivação aumenta ainda mais.? Além de Artigas, Felipe Saad também já se encontrou com os dirigentes do clube hoje e amanhã estará ao lado do argentino durante a apresentação em General Severiano. O jogador tem 22 anos e estava sendo escalado entre os jogadores reservas do Paysandu, que teve a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro de 2005.