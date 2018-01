Botafogo apresenta quatro de uma vez Quatro novos reforços foram apresentados nesta quinta-feira no Botafogo. O meia-esquerda Artigas, da Argentina, o zagueiro Felipe Saad, ex-Paysandu, o meia Jorginho, até então disputando a Terceira Divisão do futebol italiano, e o lateral-esquerdo Lira, que estava no Acadêmica, de Coimbra, em Portugal. Eles vão-se juntar a outros dois atletas recém-contratados: o lateral-direito Neném e o meia-atacante Lúcio Flávio. Os dirigentes do Botafogo buscam agora um atacante a fim de fechar a lista de novidades para a temporada de 2006.