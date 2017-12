Botafogo apresenta três reforços Os primeiros reforços do Botafogo para o Campeonato Brasileiro foram apresentados hoje à torcida no Caio Martins: os atacantes Fábio (ex-Volta Redonda) e Dudu (ex-Vitória-BA), além do meia Fábio Costa (ex-Madureira). Já o zagueiro Gilmar acertou sua transferência para o São Caetano. Os novos jogadores tiveram seus passes contratados por empréstimo e ficarão no Alvinegro até dezembro, para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 10 de agosto. Fábio é uma das principais esperanças, já que foi uma das revelações do Campeonato Estadual, sendo o artilheiro da competição, com um total de 16 gols. Outra novidade no Alvinegro foi o retorno de Luiz Henrique Menezes ao cargo de supervisor de Futebol. O dirigente já trabalhou no Botafogo, em 1997, e foi preparador-físico do clube na década de 1970.