Botafogo apresenta Yago, ex-Corinthians, e Marcelo, que estava em Israel

O Botafogo apresentou nesta segunda-feira o zagueiro Yago, ex-Corinthians, e o volante Marcelo, que estava no Maccabi Tel Aviv, de Israel. Os jogadores chegam por empréstimo até o final do ano e já foram regularizados pelo time alvinegro.

Se o técnico Alberto Valentim quiser, a dupla pode estrear nesta terça-feira, às 21h30, no duelo contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A tendência, no entanto, é que fiquem no banco de reservas.

Yago, de 25 anos, destacou a receptividade dos colegas. Antes de chegar ao clube, o jogador disse que conversou com o lateral-esquerdo Moisés, que também recentemente trocou o time alvinegro paulista pelo carioca.

"Comentei com o Moisés como o ambiente é diferente, um pessoal mais jovem e receptivo. O pessoal me acolheu muito bem, assim como o Marcelo também. Um clube diferente de onde eu pude passar. Que eu possa fazer boas partidas no decorrer do ano", comentou.

Os jogadores foram apresentados aos jornalistas pelo gerente de futebol do clube, Anderson Barros. Marcelo, que tem 23 anos, lembrou que já havia trabalhado com o dirigente no Vitória, clube que o volante para o futebol. Também disse que vinha trabalhando normalmente e que está em plena forma física.

"Treinava normalmente em Israel e agora é a hora de conhecer os jogadores e o jeito do Valentim, como cada um gosta de receber a bola. Estou pronto e se o jogo fosse agora poderia até jogar, né(risos)?"

O Botafogo vem de derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na Taça Rio. O time alvinegro ocupa a quarta colocação no Grupo C com seis pontos, a três do líder Fluminense e a um da Portuguesa, a segunda colocada.