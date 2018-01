Botafogo arranca empate com São Raimundo Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Botafogo conseguiu, em 5 minutos, empatar com o São Raimundo por em 2 a 2, neste sábado à noite, no estádio Vivaldo Lima (Vivaldão), em Manaus. Com 41 pontos, e faltando apenas uma rodada, o time carioca ainda pode alcançar o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que tem 44. Já o time amazonense chegou aos 25 pontos, em noite de festa e despedida para sua torcida nesta temporada. Com os dois times tendo situações bem definidas na competição, o Botafogo classificado e o São Raimundo sem chances, o jogo acabou sendo aberto. O técnico Levir Culpi aproveitou até para testar alguns jogadores como o goleiro Jefferson, além de improvisar o veterano volante Fernando na defesa e colocar Elizeu na lateral-direita. "Estamos pensando no quadrangular, então é importante colocar todo o grupo em ação" justificou o treinador do Botafogo. O atacante Marcelo Araxá abriu o placar para o São Raimundo aos 30 minutos, quando foi lançado, ganhou na corrida da defesa e, dentro da área, chutou à meia altura no canto direito do goleiro Jefferson. A melhor chance do Botafogo foi três minutos depois, com Almir, mas Flávio Mendes defendeu. O segundo gol do São Raimundo só saiu aos 36 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Edgar tentou recuar para o goleiro mas entregou a bola para Delmo. Ele driblou Jefferson e tocou para o gol, mesmo sem ângulo. Aos 39 minutos começou a reação do Botafogo. Daniel foi lançado, a defesa parou pedindo impedimento, que não existiu, e ele apenas desviou do goleiro, diminuindo a vantagem adversária. O empate saiu aos 43, quando Almir dividiu com o goleiro e a bola entrou devagar no gol. O Botafogo encerra sua participação nesta fase da Série B em casa, no dia 27, contra o Náutico. Na mesma data, o São Raimundo cumprirá tabela diante do América-MG, em Belo Horizonte.