Botafogo arranca empate do Figueirense com gol no finalzinho

O Botafogo conquistou um grande resultado pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Em jogo válido pela partida de ida da terceira fase da competição, o time carioca empatou por 2 a 2 com o Figueirense. O time carioca chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas buscou a igualdade aos 49 da etapa final. Com o resultado, a equipe alvinegra agora joga por um empate por até 1 a 1 na partida da volta (ainda sem data) para avançar às oitavas de final da competição.

As duas equipes foram a campo com desfalques. No Botafogo, René decidiu poupar alguns titulares e deixou no banco o lateral-direito Gilberto e o atacante Bill - Marcelo Mattos e Sassá nem sequer viajaram por conta de lesões, enquanto Daniel Carvalho está gripado. No Figueirense, Argel Fucks precisou contornar cinco ausências por lesão.

Sem suas forças máximas, quem acabou se saindo melhor foi o Figueirense. O time catarinense conseguiu marcar a saída de bola do Botafogo e atuou com três jogadores avançados - Clayton, Everaldo e Mazola.

Já o Botafogo fez uma partida cautelosa demais no primeiro tempo e sentiu demais a ausência de Bill. Isso porque seu substituto, Henrique, desperdiçou a grande chance de abrir o placar aos 29. Ele aproveitou erro da defesa, entrou na área e driblou o goleiro Alex, mas demorou demais para concluir e permitiu a recuperação da defesa.

O castigo veio no minuto seguinte. Marquinhos Pedroso levantou a bola da esquerda e Clayton apareceu livre no bico da pequena área para desviar de Jefferson e abrir o marcador.

Na etapa final, René Simões decidiu mexer na defesa, colocando Emerson no lugar de Renan Fonseca. E o jovem zagueiro teve participação decisiva no resultado, mas de maneira bem diferente do que deveria imaginar.

Aos 4, Everaldo recebeu cruzamento da direita e obrigou Jefferson a fazer grande defesa. No rebote, porém, Emerson tentou afastar de qualquer jeito, chutou em cima de Giaretta e a bola foi parar no ângulo direito: Figueirense 2 a 0.

Com o revés, René Simões colocou Bill em campo e mandou o Botafogo para o ataque. O time carioca passou a pressionar e dominou a maior parte do segundo tempo. Tanto insistiu que, aos 33, Carleto cobrou escanteio pela esquerda, Bill ajeitou de cabeça e Giaretta descontou. E, aos 49, num dos últimos lances do jogo, Carleto bateu falta da entrada da área, Alex rebateu e Luis Ricardo, livre, chutou para empatar.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 X 2 BOTAFOGO

FIGUEIRENSE - Alex; Leandro Silva, Thiago Heleno (Dener), Bruno Alves e Cereceda; Paulo Roberto, Fabinho e Marquinhos Pedroso; Clayton, Everaldo (Marcão) e Mazola (Yago). Técnico - Argel Fucks.

BOTAFOGO - Jefferson; Luís Ricardo, Giaretta, Renan Fonseca (Emerson) e Carleto; Aírton (Camacho), Willian Arão, Elvis e Diego Jardel; Henrique (Bill) e Rodrigo Pimpão. Técnico - René Simões.

GOLS - Clayton, aos 30 minutos do primeiro tempo; Emerson (contra), aos 4, Diego Giaretta, aos 33, e Luís Ricardo, aos 49 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido R de Souza (SP).

CARTÃO AMARELO - Fabinho, Leandro Silva, Marquinhos Pedroso e Alex (Figueirense); Renan Fonseca, Elvis, Carleto, Airton e Camacho (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).